деревня Подгорное, деревня Подгорное, Семьинская волость, Юрьевский уезд (на 1905) — Familio

Подгорное

Семьинская волость, Юрьевский уезд (на 1905)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Владимирской области

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Владимирская губерния, Юрьевский уезд
6237Хапиловка, д. вл.при рч. Вошенке.1414105664

Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Владимирская губерния, Юрьевский уезд
С. Жерославское. Сц. Новое Кузьминское, Д. Хапиловка, Кузнечиха тож. С. Березино4Петр Пет. Стромилов1652247
С. Жерославское. Сц. Новое Кузьминское, Д. Хапиловка, Кузнечиха тож. С. Березино4Петр Пет. Стромилов1652247

Список населённых мест Владимирской губернии 1905 года

НазваниеЖителейДворовОт губернского городаОт уездного городаОт волостного правления
Юрьевский уезд, Семьинская волость
7489Хапиловка деревня1522565156
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