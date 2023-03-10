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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
6237Хапиловка, д. вл.при рч. Вошенке.1414105664
Сведения о помещичьих имениях 1860 года
Название имений№ВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Владимирская губерния, Юрьевский уезд
С. Жерославское. Сц. Новое Кузьминское, Д. Хапиловка, Кузнечиха тож. С. Березино4Петр Пет. Стромилов1652247
С. Жерославское. Сц. Новое Кузьминское, Д. Хапиловка, Кузнечиха тож. С. Березино4Петр Пет. Стромилов1652247
Список населённых мест Владимирской губернии 1905 года
№НазваниеЖителейДворовОт губернского городаОт уездного городаОт волостного правления
7489Хапиловка деревня1522565156