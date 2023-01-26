деревня Тур, Тигодская волость, Новоладожский уезд (на 1913) — Familio

Тур

Тигодская волость, Новоладожский уезд (на 1913)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
По ходатайству крестьян д. Тур Тигодской волости Новоладожского уезда об использовании денег от питейных сборов на покупку овса. 1898 г. // Центральный государственный ис Показать все
По ходатайству крестьян д. Тур Тигодской волости Новоладожского уезда о прекращении в их селении торговли крепкими напитками в воскресные и праздничные дни. 1898–1899 гг. Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Санктпетербургская губерния, Новоладожский уезд
2803Тур, д. вл.при р. Тигоде.102102112741Часовня православная. Волостное правление.

Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Санкт-Петербургская губерния, Новоладожский уезд
Сц. Березовик, Тур. Д. Кушно, Метино17Ал. Пет. Тучкова248119

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Санкт-Петербургская губерния, Новоладожский уезд, Тигодская волость
400. Тур, деревня бывшая владельческая, при реке Тигоде, дворов 9, жителей 46, волостное правление (уездный город в 105 верстах), школа, 2 лавки, трактир, постоялый двор. Показать все

Волости и гмины 1890 года

Местонахождение волостного правленияСтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
Санкт-Петербургская губерния, Новоладожский уезд, Тигодская волость
деревня Тур721490116529116212982460[...]

Список населённых мест Санкт-Петербургской губернии 1913 года

НазваниеВерст до уездного городаСтанВерст до становой квартирыВерст до волостного правленияЗемский участокВерст до камеры земского начальникаПочтовый адрес
Новоладожский уезд, Тигодская волость
Тур д.1011 стан175 участок17город Новая Ладога.

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