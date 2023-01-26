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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
По ходатайству крестьян д. Тур Тигодской волости Новоладожского уезда об использовании денег от питейных сборов на покупку овса. 1898 г. // Центральный государственный ис Показать все
По ходатайству крестьян д. Тур Тигодской волости Новоладожского уезда о прекращении в их селении торговли крепкими напитками в воскресные и праздничные дни. 1898–1899 гг. Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
2803Тур, д. вл.при р. Тигоде.102102112741Часовня православная. Волостное правление.
Сведения о помещичьих имениях 1860 года
Название имений№ВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Санкт-Петербургская губерния, Новоладожский уезд
Сц. Березовик, Тур. Д. Кушно, Метино17Ал. Пет. Тучкова248—119
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
400. Тур, деревня бывшая владельческая, при реке Тигоде, дворов 9, жителей 46, волостное правление (уездный город в 105 верстах), школа, 2 лавки, трактир, постоялый двор. Показать все
Волости и гмины 1890 года
Местонахождение волостного правления№СтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
деревня Тур721490116529116212982460[...]
Список населённых мест Санкт-Петербургской губернии 1913 года
НазваниеВерст до уездного городаСтанВерст до становой квартирыВерст до волостного правленияЗемский участокВерст до камеры земского начальникаПочтовый адрес
Тур д.1011 стан17–5 участок17город Новая Ладога.