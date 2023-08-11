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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Дело об учреждении «Тимофеевского общества потребителей» при деревне Тимофеевке, Нажеровской волости, Ростовского уезда. 1917 г. // Гос. архив Ярославской области. Фонд 7 Показать все
Дело по жалобе крестьянина дер. Тимофеевка Нажеровской волости Ростовского уезда Андрея Гавриловича Сахарова на неправильное решение волостного суда о наказании его розга Показать все
Дело по жалобе крестьянки Нажеровской волости деревни Тимофеевка Александры Ивановой Дадаевой на приговор односеленных крестьян от 25 августа 1914 года об избрании над не Показать все
Дело по иску Ростовской уездной земской управы к крестьянину деревни Тимофеевки Нажеровской волости Ивану Дмитриевичу Козлову о взыскании денег. 1911 г. // Гос. архив Яро Показать все
Дело семейно-имущественного раздела граждан дер. Тимофеевка, Нажеровской волости А. И. Гусевой с сыном Д. И. Гусевым. 1920 г. // Гос. архив Ярославской области в г. Росто Показать все
Дело по жалобе общества граждан дер. Тимофеевка, Нажеровской волости на постановление УЗУ о закреплении за гражданином А. В. Куликовым интенсивного хозяйства. 1921–1922 г Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
7229Тимофеевская (Новая), д. вл.при рч. Кожовке.4227175957
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
361. Тимофеевка (Новая), деревня бывшая владельческая, при речке Кожевке, дворов 18, жителей 99, 2 питейных двора, картоф.-терочн. зав.
Список населённых мест Ярославской губернии 1901 года
НазваниеСельское обществоШкольный округ№Дворов по сведениям сельских старостВ т.ч. по другим сельским обществамДворов по сведениям статистического бюроПриход
д. ТимофеевкаX. Счастливское общество1132936—Нажеровский приход
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
350736Тимофеевкадеревня57°08'39°55'O-37-104
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
24609416231д Тимофеевкадеревня