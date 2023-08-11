деревня Тимофеевка, деревня Тимофеевка, Ильинский муниципальный район, Ивановская область (на 2019) — Familio

Тимофеевка

Ильинский муниципальный район, Ивановская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Ивановской области

Находки

Где упоминается данное место
Дело об учреждении «Тимофеевского общества потребителей» при деревне Тимофеевке, Нажеровской волости, Ростовского уезда. 1917 г. // Гос. архив Ярославской области. Фонд 7 Показать все
Дело по жалобе крестьянина дер. Тимофеевка Нажеровской волости Ростовского уезда Андрея Гавриловича Сахарова на неправильное решение волостного суда о наказании его розга Показать все
Дело по жалобе крестьянки Нажеровской волости деревни Тимофеевка Александры Ивановой Дадаевой на приговор односеленных крестьян от 25 августа 1914 года об избрании над не Показать все
Дело по иску Ростовской уездной земской управы к крестьянину деревни Тимофеевки Нажеровской волости Ивану Дмитриевичу Козлову о взыскании денег. 1911 г. // Гос. архив Яро Показать все
Дело семейно-имущественного раздела граждан дер. Тимофеевка, Нажеровской волости А. И. Гусевой с сыном Д. И. Гусевым. 1920 г. // Гос. архив Ярославской области в г. Росто Показать все
Дело по жалобе общества граждан дер. Тимофеевка, Нажеровской волости на постановление УЗУ о закреплении за гражданином А. В. Куликовым интенсивного хозяйства. 1921–1922 г Показать все
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Ярославская губерния, Ростовский уезд
7229Тимофеевская (Новая), д. вл.при рч. Кожовке.4227175957

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Ярославская губерния, Ростовский уезд, Нажеровская волость
361. Тимофеевка (Новая), деревня бывшая владельческая, при речке Кожевке, дворов 18, жителей 99, 2 питейных двора, картоф.-терочн. зав.

Список населённых мест Ярославской губернии 1901 года

НазваниеСельское обществоШкольный округДворов по сведениям сельских старостВ т.ч. по другим сельским обществамДворов по сведениям статистического бюроПриход
Ростовский уезд, Нажеровская волость
д. ТимофеевкаX. Счастливское общество1132936Нажеровский приход

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Ивановская область, Ильинский район
350736Тимофеевкадеревня57°08'39°55'O-37-104

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Ивановская область, Ильинский муниципальный район, Ивашевское сельское поселение
24609416231д Тимофеевкадеревня
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