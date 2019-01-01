село Березники, село Березники, Бардымский муниципальный район, Пермский край (на 2019) — Familio

Березники

Бардымский муниципальный район, Пермский край (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Пермская губерния, Осинский уезд
4218Березникова (Кайнаул), дер.при рч. Черизе.3461150405361Мечеть 1. Магометанская школа.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Пермская губерния, Осинский уезд, Елпахинская волость
1292. Березниково (Кайнаул), деревня бывшая государственная, при речке Черезе, дворов 169, жителей 899, мечеть, школа

Список населённых мест Пермской губернии 1909 года

НазваниеОбществоДворовМужчинЖенщинРязрядРелигияНародностьОт уездного городаОт волостного правления
Пермская губерния, Осинский уезд, Елпачихинская волость
9) д. Березники или Кайнаул на р. Чиризе, мечетьБерезниковское общество262742689ВотчинникиМагометанеБашкиры3510

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Пермский край, Бардымский район
347230Березникисело56°59'00"55°34'00"O-40-112

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Пермский край, Бардымский муниципальный район, Березниковское сельское поселение
57604410101с Березникисело
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