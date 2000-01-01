деревня Савинова, Тагильский округ, Уральская область (на 1928) — Familio

Савинова

Тагильский округ, Уральская область (на 1928)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Тобольская губерния, Туринский округ
2936Савинова, д. каз.при р. Лозве.413100113623Запасный хлебный магазин.

Список населённых мест Тобольской губернии 1912 года

НазваниеОт губернского городаОт уездного городаОт волостного правленияОт церквиВсего жителейЦерквей
Туринский уезд, Гаринская волость
Савинова д., при р. Лозьве, на зем. тр.8033813939100

Список населённых пунктов Уральской области 1928 года

НазваниеДворовМужчинЖенщинНаселениеПреобладающая национальностьЧисленностьВторая национальностьЧисленностьВолость 1916 годаВодаДо сельсоветаДо РИКаДо городаЖ/д станцияРасстояние до неёДо пристаниДо школыДо больницыДо врачаДо ветеринараДо телефонаДо телеграфаДо почтыДорогаПримечание
Уральская область, Тагильский округ, Гаринский район , Шабуровский сельсовет
7. Савинова, 215259111русские111Гаринскойр. Лозьва142 | 26ст. Сосьва95 | 80196 | 8042 | 2642 | 2642 | 2642 | 2642 | 26просел.

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