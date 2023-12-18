сельцо Выползово, сельцо Выползово, Бедишевская волость, Темниковский уезд (на 1911) — Familio

Выползово

Бедишевская волость, Темниковский уезд (на 1911)

Статус
не существует
Тип
сельцо
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Рязанской области

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Тамбовская губерния, Темниковский уезд
2461Выползово, сц. каз. и вл.при пруде.6815199183Мельница.

Список населённых мест Тамбовского окружного суда 1911 года

Наименование селенийБлижайшее почтовое учреждениеВёрст от городаВёрст до почты
Темниковский уезд, Бедишевская волость
деревня Выползово«Ермишинское» п.-т. отделение686
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