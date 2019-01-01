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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников русско-японской войны 1904–1905 годов
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• Списки участников русско-японской войны 1904–1905 годов
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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
233. Смолева, деревня бывшая государственная, при реке Родоле, дворов 30, жителей 227, часовня, 2 лавки
Список населённых мест Новгородской губернии 1907–1913 годов
№Название населённого пунктаСтан и участокКакого общества или на чьей землеЗанятых постройками дворовых местЖилых строенийЧисло мужчинЧисло женщинЧисло жителей обоего полаВёрст от уездного городаВёрст от волостного правленияВёрст от приходской церквиГлавное занятие жителейПодсобное занятие жителейЖелезная дорога, река или торговый трактПри какой водеПримечания
75Смолево (дер.)2-го стана, 6-го зем. уч.Смолевского3861991212207015см.земледелие——река Радоль.3 мелочные лавки, казенная винная лавка, смежна с деревней Калитино и Хирово.
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
59150Смолеводеревня58°56'00"33°25'00"O-36-043
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
49616428626д Смолёводеревня