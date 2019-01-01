деревня Смолёво, Любытинский муниципальный район, Новгородская область (на 2019) — Familio

Смолёво

Любытинский муниципальный район, Новгородская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников русско-японской войны 1904–1905 годов
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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Новгородская губерния, Боровичский уезд, Льзичская волость
233. Смолева, деревня бывшая государственная, при реке Родоле, дворов 30, жителей 227, часовня, 2 лавки

Список населённых мест Новгородской губернии 1907–1913 годов

Название населённого пунктаСтан и участокКакого общества или на чьей землеЗанятых постройками дворовых местЖилых строенийЧисло мужчинЧисло женщинЧисло жителей обоего полаВёрст от уездного городаВёрст от волостного правленияВёрст от приходской церквиГлавное занятие жителейПодсобное занятие жителейЖелезная дорога, река или торговый трактПри какой водеПримечания
Боровичский уезд, Льзичская волость
75Смолево (дер.)2-го стана, 6-го зем. уч.Смолевского3861991212207015см.земледелиерека Радоль.3 мелочные лавки, казенная винная лавка, смежна с деревней Калитино и Хирово.

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Новгородская область, Любытинский район
59150Смолеводеревня58°56'00"33°25'00"O-36-043

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Новгородская область, Любытинский муниципальный район, Любытинское сельское поселение
49616428626д Смолёводеревня

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