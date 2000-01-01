деревня Старая Стефия, Моршанский уезд, Тамбовская губерния (на 1926) — Familio

Старая Стефия

Моршанский уезд, Тамбовская губерния (на 1926)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Пензенской области

Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Тамбовская губерния, Моршанский уезд
С. Дмитриевское. Д. Стефья42Козлова7496111

Список населённых мест Тамбовской губернии 1926 года

№ по уездуНазваниеГод возникновенияХозяйствМужчинЖенщинВсегоКм. от уездного центраКм. от волостного центраКм. от ближайшей ж. д. станции
Тамбовская губерния, Моршанский уезд, Салтыковская волость
702Старо-Стефьинский (Барышников), кордонРусских: 1. Прочих: —. Всего: 1.314595Разъезд Пашково: 7.

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