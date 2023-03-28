- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
- ЛюдиЛюди
- ИсточникиИсточники
- ПриходыПриходы
- ОбсуждениеОбсуждение
Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Местные сообщества
Присоединяйтесь
Находки
Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
Сведения о помещичьих имениях 1860 года
Название имений№ВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Витебская губерния, Лепельский уезд
Пышно57Стан. и Фел. Щитты199434
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
184. Пышно, местечко бывшее владельческое, дворов 14, жителей 128, волостное правление (уездный город в 16 верстах), церковь православная, еврейский молитвенный дом, школ Показать все
Волости и гмины 1890 года
Местонахождение волостного правления№СтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
местечко Пышно1013252824282122211382360130
Список населённых мест Витебской губернии 1906 года
№НазваниеТипПри какой водеПриходКому земля принадлежитДворов
1ПышноимениепрудЛепельского, римско-католическогоК. С. Щитту, двор. , кат.1
81ПышноместечкоколодецПышнянского, православногоПышнянскому сельскому обществу56
Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года
Населённый пунктНаселение
д Пышно292
Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)
НазваниеЗданий
д. Пышно123