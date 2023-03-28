деревня Пышно, Лепельский район, Витебская область (на 2021) — Familio

Пышно

Лепельский район, Витебская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Витебская губерния, Лепельский уезд
Пышно57Стан. и Фел. Щитты199434

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Витебская губерния, Лепельский уезд, Пышнянская волость
184. Пышно, местечко бывшее владельческое, дворов 14, жителей 128, волостное правление (уездный город в 16 верстах), церковь православная, еврейский молитвенный дом, школ Показать все

Волости и гмины 1890 года

Местонахождение волостного правленияСтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
Витебская губерния, Лепельский уезд, Пышнянская волость
местечко Пышно1013252824282122211382360130

Список населённых мест Витебской губернии 1906 года

НазваниеТипПри какой водеПриходКому земля принадлежитДворов
Лепельский уезд, Пышнянская волость
1ПышноимениепрудЛепельского, римско-католическогоК. С. Щитту, двор. , кат.1
81ПышноместечкоколодецПышнянского, православногоПышнянскому сельскому обществу56

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Витебская область, Лепельский район, Пышненский сельсовет
д Пышно292

Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Витебская область, Лепельский район, Стайский сельсовет
д. Пышно123

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