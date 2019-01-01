село Верхний Катрух, село Верхний Катрух, Рутульский муниципальный район, Республика Дагестан (на 2019) — Familio

Верхний Катрух

Рутульский муниципальный район, Республика Дагестан (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Республики Дагестан

Список населённых мест Дагестанской области, составленный в 1888 году

№ по порядкуНазвание округов, наибств и селенийЧисло дымовМужчинЖенщинОбоего полаНародностьВероисповеданиеЯзык
Самурский округ, Лучекское наибство
1083Верхний Катруг389983182лезгинымусульмане сунитыказикумухский

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Республика Дагестан, Рутульский район
145927Верхний Катрухсело41°45'47°14'K-38-083

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Дагестан, Рутульский муниципальный район, Сельское поселение село Верхний Катрух
82642418101с Верхний Катрухсело
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