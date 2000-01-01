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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Дело по прошению крестьянина дер. Выставки Кочергинской волости Усть-Сысольского уезда Подова о разрешении ему переселиться с семейством на казенную землю Ношульской дачи Показать все
Дело по отношению Управления гос. имуществами с ходатайством крестьянина дер. Выставки Кочергинской волости Попова о переселении. 1901–1904 гг. // Гос. архив Вологодской Показать все
Дело о составлении, предъявлении и утверждении владельной записи на отведенный под поселение крестьянину дер. Выставки Кочергинской волости Попову Михаилу участок казенно Показать все
Полотенце, Перв. пол. ХХ в. Источник: goskatalog.ru
Сарафан, шушун, Кон. XIX в. Источник: goskatalog.ru
Пояс (Коми АССР, Прилузский р-н.), Перв. треть ХХ в. Источник: goskatalog. Показать все
Отрез холста серого цвета, Перв. пол. ХХ в. Источник: goskatalog.ru
Рубаха женская, Кон. XIX в. Источник: goskatalog.ru
Пояс женский, ХХ в. Источник: goskatalog.ru
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Вологодской губернии 1881 года
Название деревень и селОт уездного города верстОт волостного правления верст
Выставка (она же Дымкова)299Прав.