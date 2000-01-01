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Больше-Есаульские

Калымская волость, Тюменский уезд (на 1912)

Статус
не существует
Тип
другой
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Тобольская губерния, Тюменский округ
3230Больше-Есаульские, юр. инор.при рч. Кучкаре.15641156144Мечеть 1.

Список населённых мест Тобольской губернии 1912 года

НазваниеОт губернского городаОт уездного городаОт волостного правленияОт церквиВсего жителейЦерквей
Тюменский уезд , Калымская волость
Больше-Есаульския татар. юр., при рч. Кочкаре, на прос. дор.131165872
Мало-Есаульския т. юр., при рч. Кочкире, на прос. дор.12716147993
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