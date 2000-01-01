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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
3230Больше-Есаульские, юр. инор.при рч. Кучкаре.15641156144Мечеть 1.
Список населённых мест Тобольской губернии 1912 года
НазваниеОт губернского городаОт уездного городаОт волостного правленияОт церквиВсего жителейЦерквей
Больше-Есаульския татар. юр., при рч. Кочкаре, на прос. дор.1311658—72—
Мало-Есаульския т. юр., при рч. Кочкире, на прос. дор.12716147993—