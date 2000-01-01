деревня Чурилово, Узденский район, Минская область (на 2021) — Familio

Чурилово

Узденский район, Минская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
Купить футболкус историей этого места

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Местные сообщества

Присоединяйтесь
Чат по генеалогии Беларуси

Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Показать все

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Минская губерния, Игуменский уезд, Узденская волость
357. Чурилова, деревня бывшая владельческая, при реке Уздянке, дворов 49, жителей 539

Список населённых мест Минской губернии 1909 года

НазваниеНаселениеДворовСтанВёрст до МинскаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правления
Игуменский уезд, Узденская волость
Чурилово, деревня765141149955

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Минская область, Узденский район, Узденский сельсовет
д Чурилово172

Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Минская область, Узденский район, Узденский сельсовет
д. Чурилово188

Мы используем куки для улучшения работы сайта.