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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
148Пичер (Голявка, Никольское 1-е), сц. вл.при рч. Печере.401074380403
Сведения о помещичьих имениях 1860 года
Название имений№ВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Тамбовская губерния, Тамбовский уезд
Д. Никольская с дер. 2-ю Никольскою, Ивановкою и Запорожьем95Т. А. Ветчинина100917265
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
138. Никольское (Пичер, Галявка), сельцо бывшее владельческое, при речке Пичере, дворов 86, жителей 1441, волостное правление (уездный город в 42 верстах)
Список населённых мест Тамбовского окружного суда 1911 года
Наименование селенийБлижайшее почтовое учреждениеВёрст от городаВёрст до почты
село Никольское«Сампурское» почт.-телегр. отделение3712
поселок 42 домох. при селе 1 Никольском под названием Курбино«Разсказовская» п-т. контора399
Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года
Правление или квартира станового пристава
с-цо Пичер
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
64600Пичерсело52°35'42°03'N-38-121
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
68628445101с Пичерсело