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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
4434Лукошкино (Лукошки), д. вл.при колодце.208129577Почтовая станция.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
1166. Лукогикино, деревня бывшая владельческая, при речке Молодиле, дворов 19, жителей 91, почтовая станция, 2 лавки, 4 постоялых двора
Список населённых мест Московской губернии 1913 года
Наименования населённых пунктовВёрст до МосквыВёрст до волостного правленияВёрст до ж/д станцииДворовПримечание
Дер. Лукошкино205½станция Подольск. 2119Казенная винная лавка, трактир с крепкими напитками 3-го разряда и две чайных лавки.
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
40343Лукошкинодеревня55°19'с.ш.37°16'в.д.N-37-027