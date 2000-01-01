хутор Ермаковский, Вешенская станица, Донецкий округ (на 1915) — Familio

Ермаковский

Вешенская станица, Донецкий округ (на 1915)

Статус
не существует
Тип
хутор
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Ростовской области

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Земля Донского войска, Усть-Медведицкий округ
1495Ермаковский.при рч. Решатовке.8799255276

Список населённых мест области Войска Донского 1915 года

Название поселенияДворовДесятин землиМужчинЖенщинУчрежденияВерст от НовочеркасскаВерст от окружной станицы или городаВерст от волостного правления
Донецкий округ, Вешенская станица
1378Ермаковский (Верхн. и Нижний) хутор, Вешенской станицы, при реке Решетовке17342254333822 хут. пр., церковь, два учил.35422618

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