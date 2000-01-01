деревня Еневы Заходы, деревня Еневы Заходы, Ремедская волость, Гдовский уезд (на 1913) — Familio

Еневы Заходы

Ремедская волость, Гдовский уезд (на 1913)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Санктпетербургская губерния, Гдовский уезд
1443Еневы Заходы, д. каз.при колодце.626181211

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Санкт-Петербургская губерния, Гдовский уезд, Ремедская волость
143. Барские Заходы, деревня бывшая владельческая, дворов 10, жителей 48, кирп. зав.

Список населённых мест Санкт-Петербургской губернии 1913 года

НазваниеВерст до уездного городаСтанВерст до становой квартирыВерст до волостного правленияЗемский участокВерст до камеры земского начальникаПочтовый адрес
Гдовский уезд, Ремедская волость
Яновы Заходы, бывш. Шабишевой, д.683 стан47166 участок16почтово-телеграфное отделение Полна.
Яновы Заходы, бывш. фон-Эссен, д.683 стан47166 участок16почтово-телеграфное отделение Полна.
Яновы Заходы, бывш. Фитингофа, д.683 стан47166 участок16почтово-телеграфное отделение Полна.
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