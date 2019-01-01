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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Сельскохозяйственная перепись с. Новая Кутля Ново-Кутлинской волости Мокшанского уезда. 1917 г. // Гос. архив Пензенской области. Фонд 158. Опись 3. Дело 3553.
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1052Солдатское (Новокутлинская слобода, Никольское), с. вл.при р. Суре и оз. Мызе.456117472447Церковь православная 1.
Сведения о помещичьих имениях 1860 года
Название имений№ВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Пензенская губерния, Мокшанский уезд
С. Новая-Кутля, Солдатское тож, Спасское, Трубетчина тож56Над. Григор. Тинькова205949
С. Новая-Кутля, Солдатское тож, Спасское, Трубетчина тож56Над. Григор. Тинькова205949
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
560. Нв. Кутля (Солдатская Трубетчина), село бывшее владельческое, при реке Суре, дворов 201, жителей 1165, волостное правление (уездный город в 45 верстах), церковь прав Показать все
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
47584Новая Кутлясело53°38'45°19'N-38-091
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
56643425121с Новая Кутлясело