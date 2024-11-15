село Музалево, Старожиловский муниципальный район, Рязанская область (на 2019) — Familio

Музалево

Старожиловский муниципальный район, Рязанская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии православного духовенства
Чат по генеалогии Рязанской области

Находки

Где упоминается данное место
О запасном унтер-офицере, из крестьян сельца Музалева, Соболевской вол. Пронского уезда Якове Афанасьеве Илюхине. // Гос. архив Российской Федерации. Фонд 63. Опись 23. Д Показать все
Место упоминается в справочниках:
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Рязанская губерния, Пронский уезд
2219Музалево, с. вл.при р. Истье.31335160168Церковь православная 1.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Рязанская губерния, Пронский уезд, Лучинская волость
820. Музалева, сельцо бывшее владельческое, при речке Истье, дворов 8, жителей 49, церковь православная
Пронский уезд, Соболевская волость
835. Музалево, сельцо бывшее владельческое, при речке Истье, дворов 42, жителей 332, церковь православная

Список населённых мест Рязанской губернии 1906 года

НазваниеМестоположениеДворовМужчинЖенщинВсегоВерст до РязаниДо уездного центраДо волостного центраВолостной центрОсобенности н/п
Рязанская губерния, Пронский уезд, Соболевская волость
Мозалево, село4140при р. Истье632622485105631СоболевоеЦерк. дер., хлебопаш.
Усадьба г. Рохманина4141при пруде1235631Соболевое
Усадьба кр. Иванова4142при колодце115631Соболевое
Усадьба г. Елчина4143при р. Истье и колодце47115631Соболевое

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Рязанская область, Старожиловский район
329864Музалевосело54°14'с.ш.40°03'в.д.N-37-069

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Рязанская область, Старожиловский муниципальный район, Гулынское сельское поселение
61648425116с Музалевосело

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