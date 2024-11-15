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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
О запасном унтер-офицере, из крестьян сельца Музалева, Соболевской вол. Пронского уезда Якове Афанасьеве Илюхине. // Гос. архив Российской Федерации. Фонд 63. Опись 23. Д Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
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• Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
2219Музалево, с. вл.при р. Истье.31335160168Церковь православная 1.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
820. Музалева, сельцо бывшее владельческое, при речке Истье, дворов 8, жителей 49, церковь православная
835. Музалево, сельцо бывшее владельческое, при речке Истье, дворов 42, жителей 332, церковь православная
Список населённых мест Рязанской губернии 1906 года
Название№МестоположениеДворовМужчинЖенщинВсегоВерст до РязаниДо уездного центраДо волостного центраВолостной центрОсобенности н/п
Мозалево, село4140при р. Истье6326224851056315½СоболевоеЦерк. дер., хлебопаш.
Усадьба г. Рохманина4141при пруде—12356315½Соболевое
Усадьба кр. Иванова4142при колодце—1—156315½Соболевое
Усадьба г. Елчина4143при р. Истье и колодце—471156315½Соболевое
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
329864Музалевосело54°14'с.ш.40°03'в.д.N-37-069
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
61648425116с Музалевосело