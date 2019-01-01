деревня Исаково, Тотемский муниципальный район, Вологодская область (на 2019) — Familio

Исаково

Тотемский муниципальный район, Вологодская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Вологодской области

Находки

Где упоминается данное место
Дело по представлению земского начальника 2 участка с приговором крестьян дер. Исаково Пятовской волости о рассрочке выкупного долга. 1901 г. // Гос. архив Вологодской об Показать все
Дело о самовольном покосе травы у тотемского мещанина Василия Швецова крестьянином деревни Исакова Пятовской волости Ф. Исаковским. 1862–1870 гг. // Гос. архив Вологодско Показать все
Паспорт, Переписка, Свидетельство о рождении. «Документы к брачному обыску (паспорт, выписи из метрических книг, переписка) Вологодской губернии Тотемского уезда дер. Пел Показать все
Место упоминается в справочниках:
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
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Этот населённый пункт упоминается в указателе церквей Государственного архива Вологодской области в составе прихода Николаевской Верхнееденгской церкви. Список архивных д Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Вологодская губерния, Тотемский уезд
9376Исаково, д. каз.при рч. Верхней Еденьге.1156239776

Список населённых мест Вологодской губернии по сведениям 1900–1911 годов

№ общины№ селенияНазвание селенияНазвание обществаНазвание приходаРазряд крестьян и фамилия помещикаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияПриписано хозяйствПриписано мужчинПриписано женщин
Тотемский уезд, Пятовская волость
1817ИсаковоМатвеевское.Никольскийбывшие государственные121149125135

Список населённых мест юго-западных районов Северного края 1930 года

НазваниеТипДо сельского исполкомаДо РИКаДо окружного исполкомаДворовХозяйств
Северный край, Тотемский район, Матвеевский сельсовет
Исаково (торг. зав.) 5281деревняЗимнее: 2 км. Летнее: —.Зимнее: 15 км. Летнее: —.Зимнее: 225 км. Летнее: —.5050

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Вологодская область, Тотемский район
36028Исаководеревня60°04'с.ш.42°48'в.д.P-38-134

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Вологодская область, Тотемский муниципальный район, Пятовское сельское поселение
19646452166д Исаководеревня

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