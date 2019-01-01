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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Дело о разрешении крестьянам села Никольского Гаврильцевской волости отбывать продовольственную повинность деньгами, а не хлебом. 1905 г. // Гос. архив Вологодской област Показать все
Дело об утверждении распоряжения земского начальника 2 участка Грязовецкого уезда о выдаче ссуды крестьянам села Никольского Гаврильцевской волости. 1912 г. // Гос. архив Показать все
Дело по ходатайству крестьян дер. Никульцево Гаврильцевской волости о выдаче посевной и продовольственной ссуды. 1913 г. // Гос. архив Вологодской области. Фонд 29. Опись Показать все
О торгах на продажу участков удельной земли у с. Никольское Гаврильцевской волости Грязовецкого уезда Вологодской губернии. 1905–1907 гг. // Центральный государственный и Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Этот населённый пункт упоминается в указателе церквей Государственного архива Вологодской области в составе прихода Богородицерождественской Комельской церкви. Список арх Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
3021Микульцево, д. вл.при р. Комеле.192492523
Сведения о помещичьих имениях 1860 года
Название имений№ВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Вологодская губерния, Грязовецкий уезд
С. Никульцово17Дмитр. Фед. Резанов6—3
Список населённых мест Вологодской губернии по сведениям 1900–1911 годов
№ общины№ селенияНазвание селенияНазвание обществаНазвание приходаРазряд крестьян и фамилия помещикаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияПриписано хозяйствПриписано мужчинПриписано женщин
80НикульцевоФроловскоебывшие помещичьи143229
46НикульцевоПалкинскоебывшие помещичьи41010
Список населённых мест Вологодской губернии 1926 года
Название№ в уезде№ в волостиТипНародностьДомохозяйствМужчинЖенщинНаселение
Никульцево3489216деревняРусские254364107
Список населённых мест юго-западных районов Северного края 1930 года
Название№ТипДо сельского исполкомаДо РИКаДо окружного исполкомаДворовХозяйств
Никульцево 1771деревняЗимнее: 3 км. Летнее: —.Зимнее: 18 км. Летнее: —.Зимнее: 32 км. Летнее: —.2325
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
247732Никульцеводеревня59°02'с.ш.40°08'в.д.O-37-033
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
19624464396д Никульцеводеревня