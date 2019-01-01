деревня Никульцево, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область (на 2019) — Familio

Никульцево

Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Вологодской области

Находки

Где упоминается данное место
Дело о разрешении крестьянам села Никольского Гаврильцевской волости отбывать продовольственную повинность деньгами, а не хлебом. 1905 г. // Гос. архив Вологодской област Показать все
Дело об утверждении распоряжения земского начальника 2 участка Грязовецкого уезда о выдаче ссуды крестьянам села Никольского Гаврильцевской волости. 1912 г. // Гос. архив Показать все
Дело по ходатайству крестьян дер. Никульцево Гаврильцевской волости о выдаче посевной и продовольственной ссуды. 1913 г. // Гос. архив Вологодской области. Фонд 29. Опись Показать все
О торгах на продажу участков удельной земли у с. Никольское Гаврильцевской волости Грязовецкого уезда Вологодской губернии. 1905–1907 гг. // Центральный государственный и Показать все
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Этот населённый пункт упоминается в указателе церквей Государственного архива Вологодской области в составе прихода Богородицерождественской Комельской церкви. Список арх Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Вологодская губерния, Грязовецкий уезд
3021Микульцево, д. вл.при р. Комеле.192492523

Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Вологодская губерния, Грязовецкий уезд
С. Никульцово17Дмитр. Фед. Резанов63

Список населённых мест Вологодской губернии по сведениям 1900–1911 годов

№ общины№ селенияНазвание селенияНазвание обществаНазвание приходаРазряд крестьян и фамилия помещикаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияПриписано хозяйствПриписано мужчинПриписано женщин
Грязовецкий уезд, Гаврильцевская волость
80НикульцевоФроловскоебывшие помещичьи143229
Грязовецкий уезд, Огарковская волость
46НикульцевоПалкинскоебывшие помещичьи41010

Список населённых мест Вологодской губернии 1926 года

Название№ в уезде№ в волостиТипНародностьДомохозяйствМужчинЖенщинНаселение
Вологодская губерния, Вологодский уезд, Шепяковская волость
Никульцево3489216деревняРусские254364107

Список населённых мест юго-западных районов Северного края 1930 года

НазваниеТипДо сельского исполкомаДо РИКаДо окружного исполкомаДворовХозяйств
Северный край, Грязовецкий район, Зиновьевский сельсовет
Никульцево 1771деревняЗимнее: 3 км. Летнее: —.Зимнее: 18 км. Летнее: —.Зимнее: 32 км. Летнее: —.2325

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Вологодская область, Грязовецкий район
247732Никульцеводеревня59°02'с.ш.40°08'в.д.O-37-033

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Вологодская область, Грязовецкий муниципальный район, Перцевское сельское поселение
19624464396д Никульцеводеревня

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