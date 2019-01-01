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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
680Ванькина, дер.при рч. Шакве.9399164550Мечеть 1.
3732Ванькина, дер.при р. Шакве.4118296883Мечеть 1.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
75. Ванькина, деревня бывшая государственная, при речке Шакве, дворов 10, жителей 57, мечеть
1156. Ванькина, деревня бывшая государственная, при речке Шакве, дворов 27, жителей 135, мечеть
Список населённых мест Пермской губернии 1909 года
НазваниеОбществоДворовМужчинЖенщинРязрядРелигияНародностьОт уездного городаОт волостного правления
12) д. Ванькина (Кый-Шауба) на р. Шакве, при надлежит 2-м волостям — Канабековской Пермского у. и Покровской Кунгурского — (число дворов только Канабековской вол.), мечет Показать все Батериковское общество174443Бывшие государственныеМагометанеТатары889
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
346621Ванькинодеревня57°45'00"57°15'00"O-40-079
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
57606431111д Ванькинодеревня