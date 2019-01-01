деревня Ванькино, деревня Ванькино, Березовский муниципальный район, Пермский край (на 2019) — Familio

Ванькино

Березовский муниципальный район, Пермский край (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Пермская губерния, Пермский уезд
680Ванькина, дер.при рч. Шакве.9399164550Мечеть 1.
Пермская губерния, Кунгурский уезд
3732Ванькина, дер.при р. Шакве.4118296883Мечеть 1.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Пермская губерния, Пермский уезд, Канабековская волость
75. Ванькина, деревня бывшая государственная, при речке Шакве, дворов 10, жителей 57, мечеть
Пермская губерния, Кунгурский уезд, Покровская волость
1156. Ванькина, деревня бывшая государственная, при речке Шакве, дворов 27, жителей 135, мечеть

Список населённых мест Пермской губернии 1909 года

НазваниеОбществоДворовМужчинЖенщинРязрядРелигияНародностьОт уездного городаОт волостного правления
Пермская губерния, Пермский уезд, Канабековская волость
12) д. Ванькина (Кый-Шауба) на р. Шакве, при надлежит 2-м волостям — Канабековской Пермского у. и Покровской Кунгурского — (число дворов только Канабековской вол.), мечет Показать все Батериковское общество174443Бывшие государственныеМагометанеТатары889

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Пермский край, Березовский район
346621Ванькинодеревня57°45'00"57°15'00"O-40-079

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Пермский край, Березовский муниципальный район, Переборское сельское поселение
57606431111д Ванькинодеревня
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