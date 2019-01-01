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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
6547Городище, дер.при рч. Уньве.80523080101Часовня православная 1. Волостное правление. Мельница 1.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
1606. Городище, деревня бывшая государственная, при речке Унве, дворов 31, жителей 164, волостное правление (уездный город в 80 верстах), часовня
Список населённых мест Пермской губернии 1909 года
НазваниеОбществоДворовМужчинЖенщинРязрядРелигияНародностьОт уездного городаОт волостного правления
1) д. Городище, на р. Уньве, зем. шк., библ.-чит., вол. правл., распл.Верх-Кондасское общество50117130Бывшие помещичьиПравославныеРусские8022
Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года
Правление или квартира станового пристава
село Городище
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
724358Городищедеревня59°25'00"56°07'00"O-40-017
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
57708000146д Городищедеревня