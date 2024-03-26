- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
- ЛюдиЛюди
- ИсточникиИсточники
- ПриходыПриходы
- ОбсуждениеОбсуждение
Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Местные сообщества
Находки
Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
• Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
• Показать все
• Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
• Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
325Дмитровка, слоб. вл.при р. Тихой Сосне.18145514351401Церковь православная. Заводов маслобойных 4, медовых бань 2.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
109. Дмитриевка, слобода бывшая владельческая, при речке Тихой Сосне, дворов 675, жителей 2780, церковь православная, кожевенный завод, 4 кирп. з.
Населенные места Воронежской губернии 1900 года
record_text№ТипОбществоДворовНаселение
Дмитриевка7038слободаДмитриевскаго7494244