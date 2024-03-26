слобода Дмитровка, слобода Дмитровка, Бирюченский уезд, Воронежская губерния (на 1886) — Familio

Дмитровка

Бирюченский уезд, Воронежская губерния (на 1886)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
слобода
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Воронежская губерния, Бирюченский уезд
325Дмитровка, слоб. вл.при р. Тихой Сосне.18145514351401Церковь православная. Заводов маслобойных 4, медовых бань 2.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Воронежская губерния, Бирюченский уезд, Алексеевская волость
109. Дмитриевка, слобода бывшая владельческая, при речке Тихой Сосне, дворов 675, жителей 2780, церковь православная, кожевенный завод, 4 кирп. з.

Населенные места Воронежской губернии 1900 года

record_textТипОбществоДворовНаселение
Воронежская губерния, Бирюченский уезд, Алексеевская волость
Дмитриевка7038слободаДмитриевскаго7494244
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