- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
- ЛюдиЛюди
- ИсточникиИсточники
- ПриходыПриходы
- ОбсуждениеОбсуждение
Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Местные сообщества
Присоединяйтесь
Находки
Где упоминается данное место
Дело по представлению земского начальника 2 участка о разрешении крестьянам дер. Козловки Радюкинской волости прожажи леса из дополнительного надела. 1901–1902 гг. // Гос Показать все
Дело по прошению крестьянина Никольского уезда Родюкинской вол. д. Козловки об отдаче им в арендное содержание казенных оброчных статей и сведения об арендовании их крест Показать все
Дело по отношению Управления государственным имуществом с прошением крестьян дер. Козловки Родюкинской волости Нестерова Осипа и др. об аренде. 1903 г. // Гос. архив Воло Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
Этот населённый пункт упоминается в указателе церквей Государственного архива Вологодской области в составе прихода Покровской кладбищенской церкви. Список архивных дел п Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
5450Козловка, д. каз.при рч. Козловке.12102997105
Список населённых мест Вологодской губернии 1881 года
Название деревень и селОт уездного города верстОт волостного правления верст
Козловка1310½
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
33341Козловкадеревня59°26'с.ш.45°35'в.д.O-38-020
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
19634428166д Козловкадеревня