деревня Выходцева, Тобольский округ, Уральская область (на 1928) — Familio

Выходцева

Тобольский округ, Уральская область (на 1928)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Тюменской области

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Тобольская губерния, Тобольский округ
170Выходцева (Серюкова, Севрюкова), д. каз.при р. Иртыше.22164810

Список населённых мест Тобольской губернии 1912 года

НазваниеОт губернского городаОт уездного городаОт волостного правленияОт церквиВсего жителейЦерквей
Тобольский уезд, Бронниковская волость
Выходцева д., при р. Иртыше, на прос. дор.222216536

Список населённых пунктов Уральской области 1928 года

НазваниеДворовМужчинЖенщинНаселениеПреобладающая национальностьЧисленностьВторая национальностьЧисленностьВолость 1916 годаВодаДо сельсоветаДо РИКаДо городаЖ/д станцияРасстояние до неёДо пристаниДо школыДо больницыДо врачаДо ветеринараДо телефонаДо телеграфаДо почтыДорогаПримечание
Уральская область, Тобольский округ, Тобольский район , Медведчиковский сельсовет
3. Выходуева (Скорюкова), д. 8302656русские56Бронниковскойр. Иртыш525ст. Тюмень пр. Бронниково297169251616252516просел.

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