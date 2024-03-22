село Лескен, село Лескен, Ирафский муниципальный район, Республика Северная Осетия-Алания (на 2019) — Familio

Лескен

Ирафский муниципальный район, Республика Северная Осетия-Алания (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Терская область, Нальчикский округ, Лескенское сельское правление
село Лескенское

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Республика Северная Осетия - Алания, Ирафский район
53177Лескенсело43°16'43°49'K-38-028

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Чат по генеалогии Республики Северной Осетии

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Северная Осетия-Алания, Ирафский муниципальный район, Лескенское сельское поселение
90620430101с Лескенсело
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