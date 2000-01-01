деревня Слостова, деревня Слостова, Baltinavas pagasts, Balvu novads (на 2021) — Familio

Слостова

Baltinavas pagasts, Balvu novads (на 2021)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Латвии

Реестр населенных пунктов Латвии 2021 года

NosaukumsKodsVeidsStatus
Balvu novads, Baltinavas pagasts
Slostova100104840ciemsEKS

Список населённых мест Витебской губернии 1906 года

НазваниеТипПри какой водеПриходЧья земляДворов
Люцинский уезд, Бальтиновская волость
27СлостоводеревняколодецБальтиновского, римско-католическогоБальтиновскому сельскому обществу2
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