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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
992Горбачева (Гонева), д.при р. Андоме.333259
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
208. Горбачево (Гонево), деревня бывшая государственная, при реке Андоме, дворов 9, жителей 57, лавка
Список населённых мест Олонецкой губернии 1905 года
№НазваниеСельское обществоРека или озероОт уездного городаОт волостного правленияРасстоянияДомовСемейМужчинЖенщин
199113. Горбачева ГонераПогоскоеРеке Андоме331½До ближайшего поселения: ¼. До школы: 4. До почтового отделения: 6½. До пароходной пристани: 33. Крестьянское: 12. Не крестьянское: —. Крестьянское: 12. Не крестьянское: — . Крестьянское: 35. Не крестьянское: —. Крестьянское: 32. Не крестьянское: —.
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
249483Гоневодеревня61°16'с.ш.36°35'в.д.P-37-098
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
19622408141д Гоневодеревня