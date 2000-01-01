село Горяиново, село Горяиново, Калужский уезд, Калужская губерния (на 1913) — Familio

Горяиново

Калужский уезд, Калужская губерния (на 1913)

Статус
не существует
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Калужская губерния, Калужский уезд
324Горяиново (Сергеевское, Карово), с. вл.при р. Оке.302533199219Церковь православная 1.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Калужская губерния, Калужский уезд, Сергиевская волость
45. Сергиевское (Горяиново, Карово) и Зиново, село и деревня бывшая владельческая, при речке Ожженке, дворов 62, жителей 451, волостное правление (уездный город 30в.), це Показать все

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Калужская губерния, Калужский уезд, Сергиевская волость
село Касово (Сергиевское)
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