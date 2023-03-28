деревня Малая Назимовка, Ардатовский уезд, Симбирская губерния (на 1913) — Familio

Малая Назимовка

Ардатовский уезд, Симбирская губерния (на 1913)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Республики Мордовии

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Симбирская губерния, Ардатовский уезд
477Малая Назимовка, д. вл.при рч. Нуе.53652019

Список населённых мест Симбирской губернии 1913 года

НазваниеОт губернского городаОт уездного городаДворовМужчинЖенщин
Симбирская губерния, Ардатовский уезд, Апраксинская волость
16Назимовка Малая (Шиндевка), дер., при рч. Нуе; н. р.1835583137

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