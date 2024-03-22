деревня Захарвань, деревня Захарвань, Усинск, Республика Коми (на 2019) — Familio

Захарвань

Усинск, Республика Коми (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Республика Коми, город республиканского значения Усинск
168095Захарваньдеревня66°19'55°52'Q-40-064

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Чат по генеалогии Республики Коми

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Коми, Усинск
87723000171д Захарваньдеревня

Список населённых мест Архангельской губернии 1905 года

Официальные названияМестные названияРод селенияКакого сельского обществаПоложениеЖилых дворовМужчинЖенщинК какому приходу
Архангельская губерния, Печорский уезд, Красноборская волость
Денисовка-ю-ВомЗахарь-Ваньвысел.Брыкаловскогопо реке Печоре[...]810Кычкарскому
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