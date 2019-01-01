село Зелёная Роща, село Зелёная Роща, Александровский муниципальный район, Оренбургская область (на 2019) — Familio

Зелёная Роща

Александровский муниципальный район, Оренбургская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Оренбургская область, Александровский район
72011Зелёная Рощапосёлок52°37'с.ш.54°19'в.д.N-40-121

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Чат по генеалогии Оренбургской области

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Оренбургская область, Александровский муниципальный район, Сельское поселение Зелёнорощинский сельсовет
53606416101с Зелёная Рощасело
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