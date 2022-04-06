- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
- ЛюдиЛюди
- ИсточникиИсточники
- ПриходыПриходы
- ОбсуждениеОбсуждение
Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Местные сообщества
Присоединяйтесь
Находки
Где упоминается данное место
Гражданское дело по иску крестьянина села Климова Елизаровской волости И. Карпова с крестьянина Я. Лукьянова озимого хлеба и сена на одну душу. 1893–1894 гг. // Гос. архи Показать все
Гражданское дело по иску крестьянина села Климово Елизаровской волости Я. Лукьянова к своему обществу о пахатной земле на 1/4 десятины и о взыскании с него 30 руб. 1897 г Показать все
Дело о разбивке на отруба надела бывших удельных крестьян деревни Климово Елизаровской волости. 1910–1913 гг. // Гос. архив Ярославской области в г. Ростове. Фонд 261. Оп Показать все
Дело по ходатайству отрубника крестьянина Елизаровской волости деревни Климово, И. С. Якимова о льготном отпуске ему казенного леса на оборудование хутора. 1911–1912 гг. Показать все
Дело о выдаче крестьянину Елизаровской волости деревни Климово, С. Я. Алексееву, денежной ссуды на постройку молотилки. 1912 г. // Гос. архив Ярославской области в г. Рос Показать все
Дело по ходатайству отрубника крестьянина Елизаровской волости деревни Климово, И. С. Якимова о выдаче ему ссуды в размере 150 руб. 1913 г. // Гос. архив Ярославской обла Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
3776Климово, сц. вл. и удел.при рч. Тошме.232372224
Список населённых мест Владимирской губернии 1905 года
№НазваниеЖителейДворовОт губернского городаОт уездного городаОт волостного правления
4377Климово сельцо346134225