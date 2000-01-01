село Солнечное — Familio

Солнечное

Статус
жилой
Тип
село
Варианты названий
Красновка
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Екатеринославская губерния, Александровский уезд
682Крестовское, сел. каз.при рч. Волинтороме.20040146445449Православный молитвенн. дом. Сельское правление.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Екатеринославская губерния, Мариупольский уезд, Крестовская волость
391. Крестовка, село бывшее государственное, при речке Пане-Ивановой или Валиторош, дворов 172, жителей 1318, волостное правление (уездный город 35 в), церковь православн Показать все

Волости и гмины 1890 года

Местонахождение волостного правленияСтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
Екатеринославская губерния, Мариупольский уезд, Крестовская волость
село Крестовское118226566131916728869041419212

Список населённых мест Екатеринославской губернии 1911 года

НазваниеРазряд крестьяннДворовМужчинЖенщинВсего
Мариупольский уезд, Стретенская волость
4Крестовкабывшие государственные376122312472470

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Донецька область
А-46144Сонячнеселоцентр сільської радир-н Волноваськийсільрада Сонячна

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