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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Этот населённый пункт упоминается в указателе церквей Государственного архива Вологодской области в составе прихода Василиевской Демьяновской церкви. Список архивных дел Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
9990Богданово, д.при колодцах.979363149151
Список населённых мест Костромской губернии по сведениям 1907 года
Название селенияПоложениеЖелезная дорога, шоссе, торговая дорогаВёрст до уездного городаДворов (на 1907 год)Душ обоего пола (на 1907 год)Мужчин (на 1897 год)Женщин (на 1897 год)Обоего пола (на 1897 год)Фабрики, заводы и прочие промышленные заведенияПреобладающий промысел (кроме земледелия)
Богданово д.пруд ручей—9994486235288523маслоб. зв.Всего по волости промышленников-мужчин — 1076; из них: лесн. промышленников — 761, плотников — 33, с.-х. рабоч. — 36, маляров — 17.
Список населённых мест Костромской губернии 1926 года
НазваниеТипСельсоветПрежнее административно-территориальное делениеВерст до волостного центраВерст до уездного центраПо переписи 1920 годаДворов на 1-е янв. 1924 г.Мужчин на 1-е янв. 1924 г.Женщин на 1-е янв. 1924 г.Всего на 1-е янв. 1924 г.Промышленные заведения
Богданово д.д.Демьяновск. Чудцовск. 2754Хозяйств: 108. Мужчин: 220. Женщин: 269. Всего: 489.105239300539
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
249191Богдановодеревня58°53'с.ш.41°12'в.д.O-37-047
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
19624160126д Богдановодеревня