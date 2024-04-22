село Сепыч, село Сепыч, Верещагинский муниципальный район, Пермский край (на 2019) — Familio

Сепыч

Верещагинский муниципальный район, Пермский край (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Скатерть русская домотканая ярко-жёлтая с орнаментом, Начало XX века. Источник: Показать все
Юбка домотканная шерстяная русская: на желтом поле цветные розетки в технике ткачества на одной дощечке, Конец XIX - начало ХХ века. Источник: Показать все
Рубаха-рукава русская женская из белого холста с прямоугольными поликами, воротником-стойкой и составной полочкой, Первая половина ХХ века. Источник: Показать все
Рубаха-рукава девичья бесполикового кроя, рукава и верх стана из тонкого фабричного хлопчатобумажного полотна, подстава - из белого домотканного полотна, низ рукава украш Показать все
Сарафан русский косоклинный (дубас) из синего домотканого полотна, Конец XIX - начало ХХ вв. Источник: Показать все
Рубаха мужская косоворотка туникоообразного покроя с косыми боковыми клиньями из белого домотканого полотна, Конец XIX - первая половина ХХ в. Источник: Показать все
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Пермская губерния, Оханский уезд
4748Сепычевское, сел.при рч. Сепыче.112882785103Церковь православная 1. Часовня православная 1. Торжков 2. Базары еженедельно. Мельниц 2.

Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Пермская губерния, Оханский уезд
С. Сепыческое с 98 дер.7Гр. Нат. Пав. Строгонова2828941

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Пермская губерния, Оханский уезд, Сепычевская волость
1541. Сепычевское, село бывшее владельческое, при речке Сепыче, дворов 45, жителей 193, волостное правление (уездный город в 112 верстах), церковь православная, часовня, Показать все

Список населённых мест Пермской губернии 1909 года

НазваниеОбществоДворовМужчинЖенщинРязрядРелигияНародностьОт уездного городаОт волостного правления
Пермская губерния, Оханский уезд, Сепычевская волость
21) с. Сепычевское, на р.р. Сепыче, Грязнушке и колодцах, церк., зем. шк., библ., вол. правл., зем. ст., фельдш. пункт, базар по вторникам, ярм.: 2 февр., Свято-Духовская Показать все Сепычевское общество67116135Бывшие помещичьиСтарообрядцыРусские115

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Пермская губерния, Оханский уезд, Сенычевская волость
село Сенычевское

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Пермский край, Верещагинский район
345295Сепычсело58°11'00"54°08'00"O-40-061

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Пермский край, Верещагинский муниципальный район, Сепычевское сельское поселение
57612428101с Сепычсело
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