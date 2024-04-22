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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Скатерть русская домотканая ярко-жёлтая с орнаментом, Начало XX века. Источник: Показать все
Юбка домотканная шерстяная русская: на желтом поле цветные розетки в технике ткачества на одной дощечке, Конец XIX - начало ХХ века. Источник: Показать все
Рубаха-рукава русская женская из белого холста с прямоугольными поликами, воротником-стойкой и составной полочкой, Первая половина ХХ века. Источник: Показать все
Рубаха-рукава девичья бесполикового кроя, рукава и верх стана из тонкого фабричного хлопчатобумажного полотна, подстава - из белого домотканного полотна, низ рукава украш Показать все
Сарафан русский косоклинный (дубас) из синего домотканого полотна, Конец XIX - начало ХХ вв. Источник: Показать все
Рубаха мужская косоворотка туникоообразного покроя с косыми боковыми клиньями из белого домотканого полотна, Конец XIX - первая половина ХХ в. Источник: Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
4748Сепычевское, сел.при рч. Сепыче.112882785103Церковь православная 1. Часовня православная 1. Торжков 2. Базары еженедельно. Мельниц 2.
Сведения о помещичьих имениях 1860 года
Название имений№ВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Пермская губерния, Оханский уезд
С. Сепыческое с 98 дер.7Гр. Нат. Пав. Строгонова2828—941
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
1541. Сепычевское, село бывшее владельческое, при речке Сепыче, дворов 45, жителей 193, волостное правление (уездный город в 112 верстах), церковь православная, часовня, Показать все
Список населённых мест Пермской губернии 1909 года
НазваниеОбществоДворовМужчинЖенщинРязрядРелигияНародностьОт уездного городаОт волостного правления
21) с. Сепычевское, на р.р. Сепыче, Грязнушке и колодцах, церк., зем. шк., библ., вол. правл., зем. ст., фельдш. пункт, базар по вторникам, ярм.: 2 февр., Свято-Духовская Показать все Сепычевское общество67116135Бывшие помещичьиСтарообрядцыРусские115—
Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года
Правление или квартира станового пристава
село Сенычевское
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
345295Сепычсело58°11'00"54°08'00"O-40-061
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
57612428101с Сепычсело