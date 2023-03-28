село Тимашовка, село Тимашовка, Красногвардейский муниципальный район, Республика Крым (на 2019) — Familio

Тимашовка

Красногвардейский муниципальный район, Республика Крым (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Республика Крым, Красногвардейский район
799135Тимашовкасело45°33,0' с.ш.34°08,0' в.д.L-36-093

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Чат по генеалогии Республики Крым

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Крым, Красногвардейский муниципальный район, Александровское сельское поселение
35620403111с Тимашовкасело

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Таврическая губерния, Перекопский уезд
1245Джан-Кисек, д. вл.при колодцах.6618125
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