посёлок Верх-Мостовинский, посёлок Верх-Мостовинский, Топкинский муниципальный район, Кемеровская область (на 2019) — Familio

Верх-Мостовинский

Топкинский муниципальный район, Кемеровская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
посёлок
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Кемеровская область, Топкинский район
117208Верх-Мостовинскийпосёлок55°27'85°20'N-45-015

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Чат по генеалогии Кемеровской области

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Кемеровская область, Топкинский муниципальный район, Хорошеборское сельское поселение
32631436106п Верх-Мостовинскийпоселок
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