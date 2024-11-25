Населенное место

Росальщизна, им. (Родкевича), жит. 20 (10 м. 10 ж.), дес. 128, у. гор. 25 в., вол. пр. 5 в., ст. кв. 23 в., ст. ж. д. Солы 44 в.

Росальщизна, з. (Родкевича), жит. 5 (2 м. 3 ж.), дес. 7, раз. ом. пред.