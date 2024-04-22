село Новониколаевское, село Новониколаевское, Городищенская волость, Юрьевский уезд (на 1905) — Familio

Новониколаевское

Городищенская волость, Юрьевский уезд (на 1905)

Статус
не существует
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Владимирская губерния, Юрьевский уезд
6345Николаевское (Новониколаевское), с. вл.при пруде.25528139142Церквей православных 2.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Владимирская губерния, Юрьевский уезд, Сваинская волость
458. Никольское (Ново-Никольское), село бывшее владельческое, дворов 24, жителей 144, 2 церкви православных

Список населённых мест Владимирской губернии 1905 года

НазваниеЖителейДворовОт губернского городаОт уездного городаОт волостного правления
Юрьевский уезд, Городищенская волость
7223Николаевское село21636802013
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