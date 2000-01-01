деревня Мещеряково, деревня Мещеряково, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан) (на 2019) — Familio

Мещеряково

Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан) (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Симбирская губерния, Буинский уезд, Старо-Студенецкая волость
431. Мещеряки, деревня бывшая государственная, при речке Карле, дворов 91, жителей 782, мечеть, лавка

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Республика Татарстан, Буинский район
159017Мещеряководеревня54°56'48°17'N-39-037

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Татарстан (Татарстан), Буинский муниципальный район, Мещеряковское сельское поселение
92618442101д Мещеряководеревня

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Симбирская губерния, Буинский уезд
678Байбулатово (Мещеряки), д. лашм.на пр. б. р. Карлы.25066275282Мечеть магометанская 1.

Список населённых мест Симбирской губернии 1913 года

НазваниеОт губернского городаОт уездного городаДворовМужчинЖенщин
Симбирская губерния, Буинский уезд, Старо-Студенецкая волость
265Мещеряки (Байбулатово), дер., при рч. Карле; н. т.732171614636

Татарская энциклопедия

Название на татарском языкеНазвание на русском языкеИсточник
КарлыМещеряковоТатарская энциклопедия: В 6 т. / Гл. ред. М.Х. Хасанов, отв. ред. Г.С. Сабирзянов. – Казань: Институт Татарской энциклопедии АН РТ, 2008. – Т. 4: М–П. – 768 с.
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