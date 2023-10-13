село Джибахни, село Джибахни, Кайтагский муниципальный район, Республика Дагестан (на 2019) — Familio

Джибахни

Кайтагский муниципальный район, Республика Дагестан (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Дагестанская область, Кайтого-Табасаранский округ, Джибагнинское сельское общество
село Джибагни

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Республика Дагестан, Кайтагский район
145211Джибахнисело42°04'47°55'K-38-072

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Чат по генеалогии Республики Дагестан

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Дагестан, Кайтагский муниципальный район, Сельское поселение сельсовет Джибахнинский
82623435101с Джибахнисело

Список населённых мест Дагестанской области, составленный в 1888 году

№ по порядкуНазвание округов, наибств и селенийЧисло дымовМужчинЖенщинОбоего полаНародностьВероисповеданиеЯзык
Кайтого-Табасаранский округ, Кара-Кайтагское наибство
771Джибагни167386349735лезгинымусульмане сунитыкайтагский
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