село Новонагаево, село Новонагаево, Краснокамский муниципальный район, Республика Башкортостан (на 2019) — Familio

Новонагаево

Краснокамский муниципальный район, Республика Башкортостан (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Республика Башкортостан, Краснокамский район
517754Новонагаевосело55°55'00"54°15'00"N-40-001

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Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Башкортостан, Краснокамский муниципальный район, Сельское поселение Новонагаевский сельсовет
80637440101с Новонагаевосело

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Уфимская губерния, Бирский уезд
1352Новая Нагаева, деревня.при рч. Тяшле.1151744157166Тп. — Мечеть 1. Пчеловодство, тканье кулей.

Список населённых мест Уфимской губернии 1905 года

Название и описаниеОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщинРод занятий
Бирский уезд, Каинлыковская волость
16Ново-Нагаева, д. при реч. Тамилге, прос. дор., мечеть, 2 бак. лав., х.-з. маг.12328146426430Земледелие
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