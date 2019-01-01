посёлок Новинки, посёлок Новинки, Богородский муниципальный район, Нижегородская область (на 2019) — Familio

Новинки

Богородский муниципальный район, Нижегородская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
посёлок
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Нижегородская губерния, Нижегородский уезд, Бешенцовская волость
27. Березовые Новинки, деревня бывшая владельческая, при реке Оке, дворов 51, жителей 263, школа

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Нижегородская область, Богородский район
104945Новинкисп56°12'43°52'O-38-136

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Чат по генеалогии Нижегородской области

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Нижегородская область, Богородский муниципальный район, Сельское поселение Новинский сельсовет
22607436101п Новинкипоселок

Список населённых мест Нижегородской губернии 1916 года

НазваниеЧисло жителейОт уездного города верстОт становой квартирыОт волостного правления верст
Нижегородский уезд, Бешенцевская волость
д. Новосильцевския-Новинки64315155

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Нижегородская губерния, Нижегородский уезд
155Новинки Новосильцевские (Поганые Новинки), д. вл.при пруде и овраге.16252111195
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