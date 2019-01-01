станция Мавринка, станция Мавринка, Ершовский муниципальный район, Саратовская область (на 2019) — Familio

Мавринка

Ершовский муниципальный район, Саратовская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
станция
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Саратовская область, Ершовский район
561511Мавринкаст.(нп)51°19'с.ш.48°32'в.д.M-39-026

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Находки

Где упоминается данное место
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Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Саратовская область, Ершовский муниципальный район, Декабристское сельское поселение
63617416141ст Мавринкастанция

Список населённых мест Самарской губернии 1910 года

НазваниеНомерМестностьОт СамарыОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщин
Новоузенский уезд, Верхне-Кушумская волость
Ст. Мавринка5032Р. Б. Узень2761881063051512
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