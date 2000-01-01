деревня Которишки, деревня Которишки, Andrupenes pagasts, Krāslavas novads (на 2021) — Familio

Которишки

Andrupenes pagasts, Krāslavas novads (на 2021)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Реестр населенных пунктов Латвии 2021 года

NosaukumsKodsVeidsStatus
Krāslavas novads, Andrupenes pagasts
Kotoriški100134326ciemsEKS

Список населённых мест Витебской губернии 1906 года

НазваниеТипПри какой водеПриходЧья земляДворов
Двинский уезд, Капинская волость
167КоторышкидеревняколодецДагденского, римско-католическогоБерлишскому сельскому обществу27
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