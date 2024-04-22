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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Дело об учреждении Чуриловского общества потребителей в деревне Чурилове, Щадневской волости, Ростовского уезда. 1916–1917 гг. // Гос. архив Ярославской области. Фонд 79. Показать все
Дело по жалобе крестьянина дер. Чурилово Щадневской волости Ростовского уезда Михаила Гавриловича Голова о наказании розгами по решению волостного суда. 1890–1891 гг. // Показать все
Владенная запись на дер. Чурилово Щадневской волости Ростовского уезда 27 фев 1868. 1868 г. // Гос. архив Ярославской области. Фонд 121. Опись 5. Дело 1035.
Владенная запись лесного надела дер. Чурилово Щадневской волости Ростовского уезда. 1875–1876 гг. // Гос. архив Ярославской области. Фонд 121. Опись 5. Дело 1036.
Дело о предоставлении льгот крестьянину Ростовского уезда, Щадневской волости, деревни Чурилово Николаю Ивановичу Мозжухину. 1875 г. // Гос. архив Ярославской области. Фо Показать все
Дело о выдаче ссуды обществу крестьян деревни Чурилово, Щадневской волости, Ростовского уезда, для покупки земли у землевладелицы В. Ф. Грековой. 1901 г. // Гос. архив Яр Показать все
Владенная запись Ярославской губ. Щадневской вол. дер. Чурилово. // Гос. архив Ярославской области. Фонд 452. Опись 1. Дело 2347.
Владенная запись Ярославской губ. Щадневской вол. дер. Чурилово. // Гос. архив Ярославской области. Фонд 452. Опись 1. Дело 2349.
Дело по ходатайству крестьян деревни Чурилово Щадневской вол. о разрешении им расчистки части их лесного надела. 1898–1899 гг. // Гос. архив Ярославской области. Фонд 636 Показать все
Дело о взыскании недоимки с крестьянина д. Чурилова Щадневской вол. Николая Козлова в сумме 246руб. 1915–1917 гг. // Гос. архив Ярославской области. Фонд 934. Опись 1. Де Показать все
Дело по жалобе крестьянина Щадневской волости деревни Чурилово А. М. Козлова на решение Щадневского волостного суда по иску о взыскании с крестьянки деревни Колокуново то Показать все
Дело об укреплении земли за крестьянином Щадневской волости деревни Чурилово Тимофеем Михайловым Шелеховым. // Гос. архив Ярославской области в г. Ростове. Фонд 16. Опись Показать все
Дело об укреплении земли за крестьянином Щадневской волости деревни Чурилово Николаем Федоровым Паутовым. // Гос. архив Ярославской области в г. Ростове. Фонд 16. Опись 1 Показать все
Дело семейно-имущественного раздела граждан дер. Чурилово Щадневской волости И. Н. Семенова с отцом Н. Д. Семеновым. 1919–1920 гг. // Гос. архив Ярославской области в г. Показать все
Дело семейно-имущественного раздела граждан дер. Чурилово, Щадневской волости Н. И. Можжухина, А. Н. Можжухина с В. А. Можжухиным. 1920 г. // Гос. архив Ярославской облас Показать все
Дело семейно-имущественного раздела граждан дер. Чурилово, Щадневской волости А. В. Рыбина с сыном И. А. Рыбиным. 1920 г. // Гос. архив Ярославской области в г. Ростове. Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
7130Чурилово, д. каз.при рч. Батьяге.311658201202
Список населённых мест Ярославской губернии 1901 года
НазваниеСельское обществоШкольный округ№Дворов по сведениям сельских старостВ т.ч. по другим сельским обществамДворов по сведениям статистического бюроПриход
д. ЧуриловоXIX. Чуриловское общество3430116—Кулачевский приход
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
350799Чурилово Большоедеревня57°01'39°37'O-37-104
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
24609428201д Чурилово Большоедеревня