деревня Медзес муйжа, деревня Медзес муйжа, Medzes pagasts, Dienvidkurzemes novads (на 2021) — Familio

Медзес муйжа

Medzes pagasts, Dienvidkurzemes novads (на 2021)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Курляндская губерния, Гробинский уезд, Медзен-Виршниленская волость
В одноименном селении

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NosaukumsKodsVeidsStatus
Dienvidkurzemes novads, Medzes pagasts
Medzes muiža100198864ciemsDEL
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