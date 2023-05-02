деревня Белая, деревня Белая, Каргопольский муниципальный район, Архангельская область (на 2019) — Familio

Белая

Каргопольский муниципальный район, Архангельская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Олонецкая губерния, Каргопольский уезд, Калитинская волость
303. Белая (Астафьева), деревня бывшая государственная, при сз. Лачезере, дворов 26, жителей 165, часовня, з. п. ст.

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Архангельская область, Каргопольский район
81986Белаядеревня61°13'с.ш.38°53'в.д.P-37-102

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Находки

Где упоминается данное место
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Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Архангельская область, Каргопольский муниципальный район, Павловское сельское поселение
11618432116д Белаядеревня

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Олонецкая губерния, Каргопольский уезд
1602Белая (Остафьева), д.при оз. Лача.3737226565Часовня православная.
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